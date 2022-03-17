"حرام عليك عندها سنتين".. قصة مقتل "مدرسة إنجليزي" بعد "علقة" من زوجها لدفاعها عن طفلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل راحت ضحيتها "أ. ف" مدرسة إنجليزي بحضانة، على يد زوجها إثر اعتدائه عليها بالضرب لدفاعها عن طفلتهما، وإصابتها بسحجات وإصابات متفرقة بالجسد ثم وفاتها بعد يومين من الواقعة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل مدرسة على زوجها "مهندس" بعد زواج دام حوالي 4 سنوات.

بداية تعارف الزوجان كان خلال مرحلة الدراسة الجامعية، فالزوجة درست بكلية آداب قسم اللغات الشرقية، والثاني بكلية الزراعة، وبعد تخرجهما انقطعت علاقتهما حتى عادت في 2016 بتقدم المهندس الشاب لخطبتها، والزواج بعد سنة.

حياة الزوجان كانت هادئة بشكل كبير في بدايتها، حتى رزقهما الله بتوأم "فريدة وفيروز"، وبدأت مسئولية الزوج تزداد تجاه أسرته، وبعد أشهر قليلة بدأت بعض الخلافات تدب بين الضحية والمتهم لأسباب ظنها البعض بسيطة لارتباطها بالظروف المادية للأسرة.

وتقول شقيقة الضحية، أن المجني عليها تحملت سلسلة طويلة من الأوامر التي لم تكن تنتهي من زوجها، وتتقبلها حفاظًا على عش الزوجية، حتى أن الأمر كان يصل إلى حد الضرب والتعدي عليها.

أمام الواقعة التي تسببت في وفاتها، جاءت بدايتها حينما أقدم الزوج على ضرب طفلته "عامين"، بعد تركها الطعام من فمها ليسقط على الأرض، حينها قام الزوج بصفع الطفلة على وجهها وضربها على ظهرها بطريقة عنيفة تسببت في صراخها بشكل هيستيري "حرام عليك عندها سنتين".

أقل من دقيقة وتدخلت الزوجة لإنقاذ طفلتها لكن الزوج بادرها بلكمات وضربات تسببت في إصاباتها وتعرضها إلى التهاب في الأوعية الدموية وتلف في خلايا الرئة وتجلطات في الأوعية بسبب الضرب الذي تعرضت له -وفق التقرير الطبي-.

"تعالي أقعدي مع بناتي علشان تعبانة" كانت الجملة التي وجهتها المجني عليها إلى شقيقتها الأكبر منها، عقب تعدي زوجها عليها وإصابتها بعدة كدمات، حيث طالبتها الضحية بالبقاء مع أطفالها لحين انتهائها من الكشف لدى أحد الأطباء، وحينما سألتها شقيقتها أخبرتها أنها أصيبت نتيجة تعدي زوجها عليها.

المجني عليها دخلت إلى المستشفى بعد أن شعرت بتعب شديد، وهناك زادت معاناتها أكثر، فتم إدخالها إلى العناية المركزة وظلت بها يومين، وتوفيت جراء إصاباتها التي لحقت بها.

التقرير الطبي لأحد المستشفيات، الذي شهد وفاة الزوجة أفاد بأنها "تعاني من انخفاض ضغط الدم، وتسارع بضربات القلب وتورم، وتغيرات في لون الذراعين والقدمين وكدمات، نتيجة ادعاء إصابة".

لكن المتهم حاول إبلاغ الأسرة بسبب آخر للوفاة، حيث أخبر شقيقة الضحية بأنها توفيت بسبب تأثرها بعد الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما لم تقتنع به الأسرة كون الوفاة جاءت عقب تعدي الزوج عليها مباشرة.

وتقول جارة الضحية، تلقيت مكالمة من المجني عليها بتعدي زوجها عليها، وقيامه بغلق الشقة عليها وتركها رفقة أطفالها، فقمت على الفور بإرسال أولادي للبحث عنه، ووجدوه بالفعل بالمنطقة جالسًا على إحدى المقاهي.

تضيف: أخذنا مفتاح الشقة من الزوج، وحينما دخلنا إلى الزوجة وجدناها مصابة إصابات بالغة وكدمات في أنحاء مختلفة من جسدها، ثم حاولنا تهدئتها، لكن بعد دخولها إحدى المستشفيات فارقت الحياة.

ووردت إشارة من إحدى المستشفيات الي قسم شرطة عين شمس تفيد استقبالها ربة منزل بها إصابات بجسدها، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الزوج قد أقدم على ضرب زوجته داخل شقتهما، كما أن الضحية لقيت مصرعها عقب وصولها إلى المستشفى بيومين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، عن تعرضها لضرب مبرح من زوجها وإصابتها بكدمات وكسور وسحجات متفرقة في الجسد بالإضافة لحبسها في المنزل.

فيما أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته في عين شمس.

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