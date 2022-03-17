"خد حقه في قبره".. القصة الكاملة لأزمة الطيار "أبو اليسر" وتغريم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أسدلت محكمة النقض، الستار عن القضية الشهيرة بين الفنان محمد رمضان، والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بعد أزمة الصورة التي جمعتهما داخل "كابينة طيارة"، وتسببت في إيقاف أبو اليسر عن العمل.

وأيدت المحكمة في حكمها أمس الأربعاء، تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه، لصالح الطيار الراحل أبو اليسر، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

بداية الواقعة

بدأت أحداث الواقعة بين الفنان محمد رمضان وأبو اليسر، في أكتوبر 2020، بعدما نشر رمضان صورة جمعته بالطيار أبو اليسر داخل كابينة الطائرة.

وبات اسم "أبو اليسر" معروفًا ومنتشرًا بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، عقب نشر رمضان مقطع فيديو وهو داخل كابينة الطائرة التي يستقلها، ثم استخدم هذا الفيديو والصور من داخل كابينة الطائرة للترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة.

وكان "رمضان" استغل صورة الطيار في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطيارة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالطيار.

معاقبة الطيار ومساعده

أحداث الأزمة تطورت عقب نشر الصورة وجرى إحالة الطيار "أبو اليسر" للتحقيق من هيئة الطيران المدني، وتمت معاقبته بسحب رخصته مدى الحياة، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

عقب الأزمة مباشرة بدأت محاولات تسوية الخلاف بين الطيار ومحمد رمضان لكنها باءت بالفشل، بعدما قال الأخير إن المبلغ الذي طلبه الطيار كتعويض كبير جدًا.

وانتقلت القضية إلى ساحة المحكمة التي فصلت فيها في أبريل من العام الماضي بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالطيار.

وفاة أبو اليسر بعد 7 أشهر من أزمته

وعقب مرور 7 أشهر من أزمة الطيار أشرف أبو اليسر مع الفنان محمد رمضان، توفي في 25 أبريل 2021.

ومرّت الأزمة بمراحل عديدة كان أبرزها ظهور الفنان أثناء تواجده في حمام سباحة وهو يلقي أوراقا أشبه بالدولارات في الماء، بعد ساعات من صدور حكم من المحكمة الاقتصادية لصالح الطيار أبو اليسر.

لكن محمد رمضان خرج عن صمته وقال إن فيديو الدولارات كان بإعلان يروج له مع منتج هندي، وكان الفنان محمد رمضان قد أصدر نعيا للطيار الراحل وأسرته عقب إذاعة خبر وفاته.

حكم نهائي

وقالت مصادر قانونية لـ "الخليج 365"، إن حكم محكمة النقض بتأييد تغريم "رمضان" 6 ملايين جنيه؛ لصالح أشرف أبو اليسر، نهائيا وباتا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه بأي طريقة قانونية.

وكان رمضان، أعلن في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مؤكدًا عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية أكدت أن الإجراء مُتعلق بـ"بتنفيذ حُكم قضائي.

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