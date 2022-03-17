القوى العاملة: تعيين 7353 وإحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7353 شاباً ، منهم 79 "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22795 شاباً منهم 431 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1823 فرصة عمل منهم 49 "قادرون باختلاف"، واستخراج 2966 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 3006 رخصة مزاولة الحرفة .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 247 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 180 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضي -أن المديرية تلقت 1170 شكوى، منها 229 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 166 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 184 شكوى، وإحالة 24 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 540 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح رعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 44 منحة مولود جديد بإجمالى 90 ألف جنيه ، و 13 منحة زواج بمبلغ 39 ألف جنيه ، و 12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه ، وصرف منحة وفاة عامل لأسرة بإجمالى 10 آلاف جنيه، و صرف 20 ألف جنيه لعمل 4 عمليات جراحية كبرى لـ 4 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 183 ألف جنيه لـ 65 عاملاً من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 383 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 595 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 696 شكوى، وتم تسوية 406 شكوى منها، وتبقى 290 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 145 منشأة ، وإعادة التفتيش على 285 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 117 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 32 حملة تفتيشية ، ومنح 33 رخصة ، وبحث 3 شكاوى ، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.