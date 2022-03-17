كل ما تريد معرفته عن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية

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القاهرة - سامية سيد - تستضيف عروس القناة الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى الفترة من 17 حتى 23 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويرأس هذه الدورة المخرج سعد هنداوى.

وتفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في الثامنة مساء اليوم الخميس بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، في الثامنة مساء اليوم الخميس بقصر ثقافة الإسماعيلية، بعزف السلام الوطني الساعة، يليه عرض برمو يتضمن بعض مشاهد الأفلام المشاركة في المهرجان والتي تقترب من 57 فيلم، بعدها تصعد الإعلامية لينا شاكر، وتطلب من رئيس المهرجان المخرج سعد هنداوي إلقاء كلمته أمام الحضور، يليها كلمة السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما المنظم للمهرجان، يتبعها كلمة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتعلن افتتاح المهرجان.

وعقب كلمة وزيرة الثقافة غدًا يتم تقديم لجنة التحكيم الدولية وصعودها على خشبة المسرح، والمخرج الدج لي، رئيس لجنة التحكيم الدولية، وأعضاء اللجنة، وهم المخرجة ساندرا نشأت، وديفيد بالاسيوس، مدير التصوير الأسباني، وفريديريك ديفو، المخرجة الفرنسية وأستاذة السينما بجامعة باريس، ومحمود المساد، وبيب شودوروف، المخرج الأمريكي، وليان شواف، مديرة قسم السينما بمعهد العالم العربي بباريس (سوريا)، وفنسنت جالاجر، مخرج التحريك الأيرلندي والمخرج المصري محمود سليمان، ثم يتم تقديم أعضاء لجنة تحكيم الطلبة دون الصعود لخشبة المسرح، وأعضاء لجنة تحكيم اتحاد النقاد.

كما من المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام المخرج عواد شكري، يليه عرض برنامج أفاتم الافتتاح ويضم 4 أفلام قصيرة مدتها 50 دقيقة، حيث يضم البرنامج 4 أفلام قصيرة من فرنسا بالشراكة مع مهرجان كليرمون فيران فيلم "جزر الهند الغرامية" ومن سويسرا فيلم "حاسة اللمس" ومن هولندا فيلم "الشقيقات" ومن أسبانيا فيلم "تايم كود"، في مجموعهم 50 دقيقة، ولن يحتاج المشاهد للترجمة أثناء عرض الأفلام، فهي تعتمد على الأداء الحركي.

ويقام مهرجان الإسماعيلية، هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويقيم مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

ويقدم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الدورة الـ 23، برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في العالم والمنطقة.

وقال المخرج سعد هنداوي، رئيس المهرجان: "على الرغم من أن الحصول على العروض العالمية أو الدولية الأولي ليست هي ما يعنيني بقدر ما يعنيني أهمية وجودة الفيلم، إلا أن أعداد العروض الأولي Première لهذه الدورة مدهشة، الجدير بالذكر أيضاً أنني رفضت وبشكل قاطع أي طلب لدفع رسوم عرض screening fee لأي فيلم تقدم للمسابقة، ومن يود أن يقدم فيلمه للمسابقة في مهرجان عمره قارب علي الربع قرن أهلاً به، خاصة أن هناك قيمة مالية للجائزة ونغطي تكلفة حضور أصحاب الأفلام ليقدموا أفلامهم للجمهور المصري ويستمعون لردّة فعله، والحمد لله كل من رفضنا تقديم أي رسوم لعرض الفيلم قبلوا في النهاية بمبدأنا وسيشاهد الجمهور المصري الأفلام.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، وهي "باب الدنيا" من إخراج عبد الرحمن محمود، "إدريس" من إخراج أمير الشناوي، "آما- داس" من إخراج مارجا جوتيريز، "بين الزجاج والجدران" من إخراج رازان حسن، "الترومبون الذي أنقذني" من إخراج أنس صلاح الدين، "صرة الصيف" من إخراج سالم بلال، "أول آخر صيف" من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصري غريبان وليلى من إخراج خالد منصور.

ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية وهي، "الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، "زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس، "أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم "الرحله الطويلة" إخراج علي كاظم.

كما يقدم المهرجان 19 عملًا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وهي أفلام"البحث عن الخيول" من إخراج ستيفان باڤلوڤيك، "هروب" من إخراج نييري آدلين هاي، "السجل الحيّ لذاكرتنا" من إخراج إنيس توهاريا، "مرحبا.. وداعا" من إخراج ماركوس يوشي، " البحّار" من إخراج لوشيا كاسوڤا، "انا حر" من إخراج لورا بورتيير، "أهلا جانيش" من إخراج آنا جيجنارادزه وماريتا تيفزادزه، "تسوية" من إخراج ديچان بتروڤيتش، "الطريق الخفي"، فيلم "هيزيا" من إخراج شابنام زارياب، "باني" إخراج تاتيانا را، "أمهات" من إخراج بيروت كابوستينسكايت.

وتشمل العروض الأفريقية الأولى 7 أفلام في مسابقة التحريك وهي، فيلم "في الغرفة العلوية" من إخراج الكسندر جراتسر، وفيلم "لحظات" من إخراج هورشيدا شيركولوڤا، إيڤجينيا بابينا، سورايو تاشبولاتوڤا، فيلم "سييرا" من إخراج ساندر چون، فيلم "98 كجم" من إخراج إيزابيلا بلوسينسكا، فيلم "صدفة واقعة في الحب" من إخراج سفيلين ديميتروڤ، فيلم "الزيارة" من إخراج عمرو موسي، وفيلم "عمق الليل" إخراج ستيب سي.

ويشمل برنامج المهرجان في دورته الـ23 عدد كبير من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في مصر داخل المسابقات الرسمية ويصل عددها إلى 12 فيلمًا، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التي تحوى 11 فيلم.