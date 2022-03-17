شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 2.2 مليون جنيه مستحقات طبيب وعامل متوفين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن طبيب وعامل مصريين توفيا بالرياض، وبلغت إجمالي المستحقات 641 ألفاً و 984 ريالا سعوديا، أي ما يعادل مليونين و 689 ألفا 913 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي المستشار الأعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفى المرحوم "سامى .ف.ك.ع" والذي كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبي بالرياض، فضلا عن مستحقات العامل "محمود.أ.ع.م"، والذى كان يعمل بأحد شركات المقاولات العامة بالعاصمة، ومتابعة المستحقات المالية المتأخرة لدى جهات عملهم.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات الطبيب المصري المتوفى"سامى .ف.ك.ع"، والذى كان يعمل طبيبا لدى مستوصف الفيروز الطبي بالرياض، حيث تم مخاطبة إدارة المستوصف لتصفية مستحقاته المالية وتم تحويل مبلغ 39 ألفا و 369 ريالا سعوديا إلي حساب السفارة المصرية الخاص بالعاملين المصريين المتوفين بالمملكة ، فضلا عن مخاطبة جهة عمل المرحوم لرفع طلب الحصول على المنحة الملكية للعاملين بالقطاع الطبى المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والتى تبلغ نصف مليون ريال.

وأضاف الملحق العمالي أحمد رجائي أنه تم الحصول علي 102 ألف و615 ريالا مستحقات العامل"محمود.ا.ع.م"، والذى كان يعمل بأحد شركات المقاولات العامة بالرياض، لافتا إلي أنه نظراً لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم توجيه العامل لرفع دعوى قضائية لطلب المستحقات المالية وتم الحكم لصالح العامل ، وتم إصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به، وتم منحه تأشيره الخروج النهائي بعد استلام المستحقات المحكوم بها.