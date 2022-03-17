شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين لاعتماد ميزانية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمهندسين، ظهر اليوم، الخميس، الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس هانى ضاحى، وذلك لمناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض انجازات العام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021ـ واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى النظر فى الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء للنقابة قبل انعقاد العمومية بأسبوعين.

ويحق للأعضاء المُقيدين بالنقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المُستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة "2020م"، وأشارت النقابة إلى أنه لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين فسوف يتم تحصيل الاشتراكات صباح اليوم، مؤكدة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد تم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل وإلا يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المُدرجة فى جدول أعمالها.