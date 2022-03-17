شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك ينظم ندوة "هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ندوة بعنوان "هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد الأحد المقبل الموافق 17 شعبان من عام 1443 والموافق 20 مارس 2022 الساعة 10 صباحاً.

وذكر المعهد أن الندوة من تنظيم معمل أبحاث الشمس بقاعة المؤتمرات بمقر المعهد في حلوان، ويعتبر الحضور متاح فى مقر المعهد أو أونلاين عبر تطبيق زووم.



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وفى سياق متصل، كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد أمس الثلاثاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1/4/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفى باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة).

وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10- 25 دقيقة)، وبذلك تكون غــرة شهـــر رمضـان المعظم 1443هـ فلكياً يوم السبت 2/4/2022م.