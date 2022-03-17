حدث ليلًا| إلزام صناع المحتوى بالإقرار الضريبي.. وكييف تقترح "أوكرانيا بنسخة سويدية أو نمساوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الضرائب: "صناع المحتوى ملزمين بتقديم إقرار ضريبي عن كل أرباحهم من المنصات الإلكترونية"

علق رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على طلب المصلحة لكل صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم إقرارات ضريبية عن نشاطهم على المنصات الإلكترونية، قائلًا: "ملزمين بتقديم الإقرار الضريبي على الدخل سواء من نشاطهم العادي أو الإيرادات التي يحصلوا عليها من استخدامهم الخدمات الإلكترونية أو المواقع أو المنصات الإلكترونية".

الرئيس الأوكراني: التلميحات بالاستسلام استفزازات طفولية

قال رئيس وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، إن كييف تقترح أن تصبح أوكرانيا نسخة سويدية أو نمساوية (دولة منزوعة السلاح). فيما نفي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تلميحات أفادت باستعداده للاستسلام خلال العملية العسكرية الروسية على بلاده، واصفًا إياها بـ "استفزازات طفولية".

زلزال بقوة 5.9 يضرب جنوبي إيران

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالًا بقوة 5.9 درجات، وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس.

وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان الحرب في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا اليوم الأربعاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا.

روسيا تفرج عن رئيس بلدية ميليتوبول الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، إفراج روسيا عن رئيس بلدية مدينة ميليتوبول إيفان فيدوروف في جنوب أوكرانيا الذي خطفه الروس في 11 مارس الجاري، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية".

فوكوشيما: لا مشكلات بعد زلزال بقوة 7.3 درجة في اليابان

ضرب زلزال قوي إقليم فوكوشيما الياباني، اليوم الأربعاء، مما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي، وأعاد إلى الأذهان ذكريات الكارثة النووية التي وقعت بالمنطقة في عام 2011.

مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار روسي بشأن أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة يوم الجمعة المقبلة، للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

على خطى الولايات المتحدة.. اليابان تستعد لتجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلاً"

كشف مصدر حكومي ياباني، اليوم الأربعاء، أن اليابان تعتزم تجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا"، وذلك على خطى الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.