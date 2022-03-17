الإفتاء: ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة النصف من شعبان المباركة، تبدأ من مغرب اليوم الخميس 17 مارس، وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان 18 مارس من العام 2022.

وقالت الإفتاء، عبر حسابها على تويتر: "ليلة النصف من شعبان تكون ليلة الجمعة القادمة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17 - 3 - 2022 حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 / 3 / 2022 ميلادية.

يشار إلى أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، فالاهتمام بها وإحياؤها من الدين ولا شك فيه، وهذا بعد صرف النظر عما قد يكون ضعيفًا أو موضوعًا في فضل هذه الليلة.