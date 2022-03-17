شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى باستاد القاهرة لتأمين بطولة كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ستاد القاهرة، اليوم الخميس، انتشارًا أمنيًا، لتأمين كأس العالم للجمباز الفني 2022 باستاد القاهرة، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 21 مارس.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباريات وتأمينها، وخلق أجواء آمنة للمشاركين، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر.

يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري بمشاركة 281 مشارك يمثلون 35 دولة على رأسهم أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.