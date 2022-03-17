الرى: إزالة 48 مخالفة على النيل فى 4 محافظات.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى محافظات " البحيرة - دمياط - أسيوط - قنا"، حيث تم تنفيذ 48 مخالفة ليصل اجمالى ما تم إزالة حوالى 76 ألفا و57 مخالفة منذ يناير 2015.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير أنه تم إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.