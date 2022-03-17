شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بالتعليم العالى لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى، وقطاع التعليم ولجان الضبطية القضائية ، أعمالها لمواجهة الكيانات الوهمية التعليمية على مستوى المحافظات، وذلك لحماية الطلاب وتجنب وقوعهم فريسة لتلك الكيانات الوهمية، ومن ضمن خطوات وزارة التعليم العالى لمحاصرة تلك الكيانات قرر وزير التعليم العالى تشكيل لجنة رصد إعلامى لتلك الكيانات، وينشر الخليج 365 تفصيل عمل تلك اللجنة.

وتعمل لجنة الرصد الإعلامى على رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية التعليمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، للعمل على محاصرتها وحماية الطلاب منها وتعمل اللجنة على إعداد تقرير دورى يقدم بشكل أسبوعى إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وذلك لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك الكيانات من خلال لجان الضبطية القضائية.

وكان الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، كشف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.