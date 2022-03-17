شكرا لقرائتكم خبر عن مرحب شهر الصوم.. باق من الزمن 15 يوما على الشهر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، الذى يتبقى على أول أيامه حوالى 15يوما، وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

وعلى جانب أخر، كانت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أعلنت عن إقامة معرض أهلا رمضان لمدة 15 يوما وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة توفير مستلزمات شهر رمضان للمواطنين وسكان المحافظة بأسعار مخفضة فى ظل زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية.

وكشف محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن موافقة اللواء أحمد راشد على خطة الغرفة لتنظيم عدد من المعارض لسكان المحافظة حيث ستقيم الغرفة معرضا رئيسيا على مساحة 2000 متر بشارع فيصل الرئيسي سيضم أكثر من 100 شركة بالإضافة إلى إقامة معارض فرعية في عدة مدن تابعة للمحافظة ومنها العياط والبدرشين والوراق وأوسيم .

وأضاف إمبابى في بيان للغرفة أنه تم الاتفاق مع العارضين على تقديم خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات المعروضة تتراوح بين 20 – 30 % وذلك لتخفيف الأعباء المواطنين مع اقتراب الشهر الكريم ، مشيرا إلى أن هناك استجابة من العارضين على نسب الخصم الملزمة للجميع .