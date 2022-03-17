شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستعد لتحديد سعر الخبز السياحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، وذلك بعد موافقة وافق مجلس الوزراء، على تفويض الوزارة التموين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التموين اجتماعات مع الجهات المعنية لوضع لإعداد تكلفة لإنتاج رغيف الخبز السياحي بمواصفات محددة حتى يتم تحديد سعر للرغيف السياحي.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.