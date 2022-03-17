شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى، إن اليوم الخميس 17 مارس 2022، سيتم إجراء انتخابات التجديد النصفى لعام 2022 على مستوى الجمهورية، موضحا أنه سيتم فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء بكافة المحافظات، على أن يتم إجراء عمليات فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت بمقر اللجان.

وأوضح هيكل، أنه سيتم إجراء التصويت بالانتخابات على مقاعد: عضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عام، 3 أعضاء تحت 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق"، ورؤساء النقابات الفرعية: بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.

وكانت قد أتاحت النقابة العامة لأطباء الأسنان رابط إلكترونى لتمكين الأطباء من التعرف على قيمة الاشتراكات المُستحقة، ومقرات اللجان الانتخابية لكل منهم لتسهيل مشاركاتهم بعمليات التصويت.