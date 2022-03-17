شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز المزارعين لتوريد القمح المحلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستلام محصول القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من أول أبريل حيث أصدرت الوزارة قرار بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 وأن جهات التسويق تتمثل فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري، كما يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية

بالإضافة إلى ضرورة ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً وفى حالة بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين .

كما لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أى مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالى محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف فى حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته ، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ،ويكون الأشخاص الذين اشتركوا فى عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التى استعملت فى نقله ويحكم بمصادرتها

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، من خلال حافز إضافى ،وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالى أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:

865 جنيها للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط.

875 جنيها للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط.

885 جنيها للإردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.