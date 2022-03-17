شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق اليوم المنافذ المتحركة بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق صباح اليوم الخميس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المنافذ المتحركة إلى المحافظات من أمام ديوان عام الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء على المواطنين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق مشيراإلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هيالتي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الاسعار.

جدير بالذكر أن لجنة الأزمات عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهناك توجيهات لكافة الجهات فيالدولة بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وأن المخزون الاستراتيجي من القمح كما أعلن وزير التموين يكفي لمدة أربعة أشهر ونحن على أعتاب موسم جديد لحصاد القمح الشهر القادم من المتوقع إنتاجية حوالي 10 مليون طن ومن المستهدف استلام حوالي 6 ملايين طنفى الوقت الذى تقدم الدولة العديد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع المزراعين على توريد القمح وبالتالي يصبح لدينا احتياجاتنا حتى نهايةالعام