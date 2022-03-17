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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وقوع حريق هائل فى مصنع تنر وبويات أبو رواش.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة دون وقوع أى إصابات.
ونستعرض من خلال الإنفوجراف ملخص الحادث كالتالى..
حريق مصنع
الحريق اندلع فى التاسعة صباح أمس داخل مصنع تنر وبويات بأبو رواش
- دفعت الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء و2 خزان استراتيجى للمياه
- ملايين الجنيهات خسائر فى الممتلكات
- الحريق لم ينتج عنه أى خسائر فى الأرواح
- مديرا أمن الجيزة والمباحث تفقدا موقع الحريق
- الدفع بسيارات إسعاف بمحيط الحريق
- مواد سريعة الاشتعال أعاقت عمليات الإطفاء
- المعمل الجنائى انتقل للمكان لإجراء المعاينة
- المباحث تستمع لأقوال الشهود وتتحفظ على أصحاب المصنع