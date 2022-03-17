تفاصيل وقوع حريق هائل فى مصنع تنر وبويات أبو رواش.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع مواد كيمياوية بالمنطقة الصناعية في منطقة أبو رواش بكرداسة دون وقوع أى إصابات.

ونستعرض من خلال الإنفوجراف ملخص الحادث كالتالى..