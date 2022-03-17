شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. تعرف على حالات إسقاط الحضانة عن الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.

ويقول المحامى خالد محمد، إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص في:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5.أ ن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.

6. بلوغ الطفل السن القانونية، وهي 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.