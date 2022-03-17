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وزير "المجالس النيابية": التحول الرقمي لن يمنع التواصل بين النواب و الحكومة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

شهدت فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة و المجالس النيابية"، الأربعاء، جدل بين النواب و الحكومة حول التنسيق.

و قال النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ:"أحيانا نجد ردود روتينية، ونحن نتعامل مع مشكلات حياتية للمواطنين تحتاج حلول سريعة و فعالة".

و عقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا:"التحول الرقمي يسير بخطوات ثابتة، و الأبليكشن لا يمنع النواب من التواصل مع الوزراء و مواعيد الحوار والتنسيق معهم قائمة، و لن يتم إلغائها".

وأضاف:"اللجوء للأبلكيشن يكون حال تواجد النواب في الدائرة حتى تتمكن الحكومة من استقبال الطلبات، في أي وقت يتم استقبالها على الإنترنت، والوزراء يلتقون كافة النواب و يلبون طلباتهم".

وانعقد المنتدى بحضور أعضاء المجالس النيابية، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ومحمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، طارق نصير الأمين العام لحزب حملة وطن، عضو مجلس الشيوخ.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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