جبر الخواطر.. عميد تربية رياضية يروي قصة الفيديو الذي أثار اهتمام رواد السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ظهر الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، في فيديو إنساني -تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي- وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، رفقة أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

استعراض عميد كلية التربية الرياضية لفنون الدفاع عن النفس، جاء على هامش زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لإطلاق مبادرة قادرون باختلاف، وكذلك الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا لمرور 50 عامًا على إنشائها.

الشاب الذي دعا عميد الكلية لمرافقته في تأدية فنون رياضة الكارتيه يدعى "عادل الحسيني" مواليد عام 2004، هو أحد طلاب المرحلة الإعداد بمدرسة التربية الفكرية في طنطا.

يقول عنه الدكتور علاء حلويش، "عادل" من الشباب الذين يتواجدون بصف مستمرة داخل الكلية للتدرب على الأنشطة الرياضية المختلفة، بعد أن خصصت الكلية يومان -الجمعة ويوم بوسط الأسبوع- لذوي الاحتياجات الخاصة للتدرب على الرياضات التي يرغبون بها.

عميد الكلية أوضح لـ "الخليج 365"، أن الأنشطة الرياضية التي توفرها الكلية بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة، تتم تحت إشراف من أساتذة بالكلية، وذلك لاكتشاف المواهب من هؤلاء الشباب الذين نتفاجأ في أوقات عديدة بمواهبهم وقدراتهم المميزة للغاية.

الاهتمام الذي توليه الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ذوي الهمم زاد من مبادرات دعمهم بمختلف الجامعات وهذا حق لهم جميعًا؛ ودفعنا الوضع إلى إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية لتنفيذ بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والرياضية التي تجمع بين الطلاب ذوي الإعاقة وزملائهم من غير ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الدمج بين الطلاب والتأكيد على القدرات المتنوعة والمتباينة بين الطلاب وترسيخ مبادئ احترام "الآخر" وتقدير التنوع على أنه تكامل بين القدرات المختلفة -وفق علاء حلويش-.

وحول لحظة مشاركته لأحد شباب ذوي الهمم يقول عميد الكلية "عادل شاورلي ورحت على طول شاركته في العرض" فخلال فعاليات إطلاق مبادرة "قادرون باختلاف" رأيت عادل في عرضه، وعلى الفور ذهبت لمشاركته بعض حركات "الكارتية" كما ظهر بالفيديو، "دي مش أول مرة تحصل.. الموقف حصل قبل كده، وممكن يحصل تاني" هؤلاء شبابنا ولابد أن نقف بجانبهم دائمًا.

وأعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور علاء حلويش عميد الكلية، عن تدشين تجربة "اسكوتر" يعمل كوسيلة مواصلات داخل مجمع الكليات الذي يحتوي على أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

وأكد حلويش، أن المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي اتحضر للأخضر داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.