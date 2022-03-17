شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة للسكان تؤكد علي دور المرأة المصرية القوي على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، علي دور المرأة المصرية القوي علي مر التاريخ، قائلة " السادس عشر من مارس هو تاريخ مهم في تاريخ المرأة المصرية، في نفس التاريخ من عام 1923، شكلت هدى شعراوي أول اتحاد مصري للنساء ، يناضل من أجل حقوقهن في المجالين الاجتماعي والسياسي، ظل على مر السنين تاريخًا مهمًا ، حيث التحقت المجموعة الأولى من النساء بجامعة القاهرة ، فضلاً عن كونه اليوم الذي تُمنح فيه النساء حق التصويت، لقد أصبح الآن يومًا للاحتفال الوطني ، وفرصة لإظهار الامتنان للمرأة المصرية العاملة الجادة والمتفانية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة ، والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة احتفاليه بيوم المرأة المصرية، تزامنا والاحتفالات العالمية باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام بحضور سفيرة إيطاليا في مصر ميشيل كواروني وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر و جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهالة ابو خطوة مسؤول مركز اعلام الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

واوضحت المسؤولة الأممية في كلمتها موضوع اليوم العالمي للمرأة 2022 هو المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام. وعندما نتحدث عن الاستدامة علينا أن ننظر إلى دور المجتمع والأسر والآباء والمعلمين. نحن ننظر إلى الحوار والوقاية والوعي ، وهذا هو جوهر ولاية صندوق الأمم المتحدة للسكان ورؤيته.

وأضافت يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه ، مثل المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة على سبيل المثال لا الحصر ، بمكافحة عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله. منذ عام 2017 ، تم نشر المسرح المجتمعي التفاعلي ، ورواية القصص ، والدراما ، وكرة القدم ، والرسم الجداري ، وكرنفالات الشوارع ، والموسيقى للتفاعل مع القرى المحلية للتفكير في التحديات التي تواجه المرأة ، وللتعمق في الأسباب الجذرية للتمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة. النساء والفتيات. وقد ثبت أنه ذو تأثير كبير.

من خلال الفنون والمسرح والدراما ، نخلق حوارًا مع المجتمعات ، ونفتح نقاشًا حول الاحتمالات والحلول لجعل حياة النساء والفتيات أكثر أمانًا وصحة وازدهارًا.

ولفتت ميير يعتبر حدث اليوم فريدًا تمامًا ويسمح لنا بإلقاء الضوء على التقاطع بين الثقافة والفن وتمكين النساء والفتيات والحوار المجتمعي. إنه تأكيد على أن التغيير في التصورات يتحقق. نحن ممتنون جدًا لجميع شركائنا في المجتمع ، ومقدمي الخدمات النشطين على الأرض لجهودهم لنشر المعرفة ، وتشجيع النساء على التحدث ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وطلب المساعدة والخدمات.

وقدمت مئير الشكر للسفير الإيطالي في مصر ميشيل كواروني والتعاون الإيطالي في مصر على شراكة طويلة وناجحة ومهمة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تركز على القضاء على العنف ضد المرأة في مصر، ومعالجة النمو السكاني وأيضًا تصميم برنامج درامي واسع النطاق رفع مستوى الوعي العام حول هذه القضايا.

كما قدمت الشكر للمركز الثقافي الإيطالي لاستضافته الحدث ودعمه جميع الأعمال التحضيرية لإنجاح هذا المساء بالإضافة الي الشكر للسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية وممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الحدث وقالت " شكر خاص لمتطوعينا على القدوم "