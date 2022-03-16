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القاهرة - سامية سيد - وافق المستشار عمر مروان وزير العدل على توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة حول الحماية القضائية لحقوق الطفل في مصر.

جاء ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو دعم حقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للمتهمين والمجني عليهم والشهود من الأطفال، تنفيذا للاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر المتعلقة بحقوق الأطفال في مصر.

وتهدف المذكرة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية متعلقة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال داخل منظومة العدالة الجنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية أو غير الحكومية ذات الصلة ، وتفعيل التصالح و التدابير البديلة لسلب حرية الأطفال ، وفقاً للمواثيق الدولية ونصوص الدستور و القانون المصري.

كما تهدف إلى تنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين أو المجني عليهم والشهود من اجل تنمية المهارات والمعارف وكيفية التصدي للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء محاكم نموذجية لمحاكمات الطفل بعدة محافظات على مستوي الجمهورية.

وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء لجنة تنسيقية برئاسة وزارة العدل لمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال من خلال تنظيم مؤتمر للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم اتساقا مع سياسة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. قام بالتوقيع على المذكرة القاضية أمل عمار مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل ممثلة عن وزارة العدل والسيد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر . وزارة العدل، مصر، توقع مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم مع اليونيسف، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، الحماية القضائية لحقوق الطفل



العدل تسعى مع اليونيسف لإنشاء محاكم نموذجية لمحاكمة الأطفال بالمحافظات



اننشاء محاكم نموذجية لمحاكمة الأطفال بالمحافظات