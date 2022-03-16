شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن طرح أكشاك تجارية للإيجار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة عن تأجير "بارتيشن" أكشاك تجارية بنطاق أحياء محافظة الجيزة، فى إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير الشوارع والطرق وأسفل الكبارى بالمحافظة، واستغلالها لإضافة لمسة جمالية وبشكل حضارى، وكذلك خلق فرص عمل جديد للشباب وجذب المستثمرين، بالضوابط الآتية:

• التعاقد لمدة 3سنوات بزيادة سنوية 10% .

• يتم تحديد سعر المتر المربع وفقاً لسعر السوق للمنطقة بكل حى .

• دفع مبلغ كجدية تعاقد عند تقديم الطلب بالحى .

• دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالى قيمة التعاقد بالحى .

• تقديم نموذج بارتيشن ذات طابع جمالى ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية .

• يتم تواصيل المرافق (مياه – كهرباء)عن طريق الحى

• يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك مع الجهات المختصة





المستندات المطلوبة :• صورة بطاقة الرقم القومى .

• صورة من النموذج المقترح للكشك التجارى ومحدد به بالنشاط على (سى دى او فلاشه) او صوره اللوان .

• صورة من السجل التجارى (ان وجد) .

• صورة من البطاقة الضربيبة(ان وجد) .





الأماكن المتاحة حى العجوزة1. قطاع كوبرى الاليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6 . حى العجوزة1. قطاع كوبرى الاليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6 .

الأولوية لأفضل الاشكال المقدمة والانشطة المقترحة .

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع اسفل كوبرى 6اكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية .

يتم تقديم الطلبات (بحى العجوزة - أدارة التسويق



حى بولاق الدكرور حى بولاق الدكرور

1. قطاع كوبرى الاليزيه أمام الكنيسة متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6 .

2. قطاع مزلقان أرض اللواء متوفر عدد (5) أكشاك تجارية مساحة 4×6.

3. قطاع اسفل كوبرى 6اكتوبر شارع النيل متوفر عدد (4) أكشاك تجارية . يتم تقديم الطلبات (بحى العجوزة - أدارة التسويق)

4. قطاع بجوار سور شركة الكهرباء من ترعه المجنونه(المعتمدية) متوفر عدد (10) اكشاك مساحات مختلفة.