شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المخابز يشيد بخطوات وقرارات الدولة وخصوصا تسعير الخبز الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن المجهودات التي تقوم بها الدولة لزيادة أسعار توريد القمح من الفلاحين خطوات مباركة وخصوصا قرار تسعير الخبز الحر أو السياحى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: الخبز الحر ليس له صفة التعميم واعتدنا على أن ما يقدم في المهندسين أو الزمالك غير المقدم في الأماكن الشعبية، وتدخل الدولة لا يستطيع أن يقول أحد عنه أى شيء.

وفى وقت سابق، قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن وزير التموين أخبره أنه سيتم الاجتماع قريبا لتحديد آليات وضع أسعار رغيف الخبز السياحي .

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، إلى وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، موضحا أن الدولة تتحمل 65 قرشا من تكلفة رغيف الخبز المدعم.