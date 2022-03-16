شكرا لقرائتكم خبر عن النقض تنظم احتفالية لحصول قضاتها على شهادات دبلومة المشروعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت محكمة النقض ووزارة الإتصالات بتسليم شهادات حصول عدد من قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية بعد إنتهاء فعاليات ثاني الدورات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات برعاية كل من القاضي عبدالله عمر شوضه رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور عمرو طلعت – وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمُوقع من القاضى محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

وقام القاضي عبدالله عمر شوضه والمهندسة غادة لبيب بتسليم الشهادات بمقر محكمة النقض وذلك بإعتبار دبلومة إدارة المشروعات هي باكورة التعاون بين المؤسستين محكمة النقض و وزارة الإتصالات . وقد تم تسليم الشهادات لعدد من السادة نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها الملتحقين بدبلومة إدارة المشروعات الرقمية بحضور كل من المستشار هاني عبد الجابر ، والمستشار عمران عبد المجيد ، والمستشار مجدى عبد الصمد ، والمستشار حازم بدوي نواب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد أيمن سعد الدين – رئيس المكتب الفني المساعد ، والمستشار عادل عمارة – رئيس المكتب الفني المساعد ، والمستشار خالد فاروق – مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والأمن ، والدكتورة راندا إمام ويأتي الحفل في ختام فعاليات ثاني الدوارات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وحصول بعض قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية .

ويعتبر برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات أحد برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى محكمة النقض ، وذلك في إطار إستراتيجية مصر الرقمية و إستكمالاً لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذاً لخطة تطوير منظمة التقاضي ، للمساهمة فى تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي وتنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المحكمة والوزارة.

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احتفالية النقض