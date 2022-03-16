شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الاحتفال الرسمى الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة مغرب اليوم الأربعاء، 16 مارس 2022 الموافق 13 شعبان 1443 هجريًا بمسجد السيدة زينب، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية وعدد من كبار علماء الدين والأجهزة التنفيذية .

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن ليلة النصف من شعبان المباركة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس 17 مارس، وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان و18 مارس من العام 2022.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على تويتر: "ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة القادمة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17 - 3 - 2022 حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 – 3 – 2022 ميلادية".

وسبق وقد ورد سؤال لدار الإفتاء نصه... ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟، وجاء رد الدار كالآتى:" ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، فالاهتمام بها وإحياؤها من الدين ولا شك فيه، وهذا بعد صرف النظر عما قد يكون ضعيفًا أو موضوعًا في فضل هذه الليلة".