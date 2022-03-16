شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة للسكان ينظم احتفالية بيوم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالقاهرة، والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة احتفالية بيوم المرأة المصرية تزامنا والاحتفالات العالمية باليوم العالمى للمرأة، تحت عنوان المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام.

حضر الاحتفالية سفيرة إيطاليا في مصر ميشيل كواروني، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.