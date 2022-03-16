شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 3 ملايين جنيه حصيلة صكوك الإطعام حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مديرياتها في الأسبوع الثاني لمشروع صكوك الإطعام حصيلة مبيعات بلغت (10040) صكًّا، بإجمالي (3007200) جنيه ، ونشرت الوزارة أعلى 8 مديريات تحصيلًا في مشروع صكوك الإطعام على النحو التالي:

القاهرة 1700 صك

الغربية 1650 صكا

الفيوم 1100 صك

الجيزة 650 صكا

الدقهلية 600 صك

بني سويف 550 صكا

البحيرة 550 صكا

الشرقية 500 صك

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، في وقت سابق، على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.