شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة.. يد تلاحق المحتكرين وأخرى توفر الأغذية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الدولة.. يد تلاحق المحتكرين وأخرى توفر الأغذية.. الرئيس السيسى ينتصر للمصريين بقرارات حازمة لمنع الاحتكار.. إطلاق حملة «المليون كرتونة» للمساعدات الغذائية بالمحافظات.. وتسعير رغيف الخبز يمنع جشع التجار.





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