شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر حالة نادرة حول العالم في الحفاظ على سعر الخبز منذ 1989 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف تضمن أن العيش البلدي المُدعم يُعد من أهم مصادر التغذية للمواطن المصري؛ ولذلك تتحمل الحكومة أعباء كبيرة لاستمرار دعم رغيف العيش البلدي المُدعم.

وتُعد مصر حالة نادرة حول العالم في الحفاظ على سعر منتج معين طوال تلك السنوات، وتبذل الحكومة جهدًا ضخمًا للحفاظ على سعر الرغيف بزيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وفعالية المشروع القومي للصوامع، لما يمثله العيش البلدي من أهمية للمواطن المصري في ظل توقعات بغلاء أسعار القمح عالميًّا نتيجة للأزمة الأوكرانية.