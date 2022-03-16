شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بطوكيو توجه تنبيهات للجالية المصرية باليابان بخصوص الزلزال الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت سفارة مصر لدى طوكيو، الأربعاء، كافة أبناء الجالية المصرية المقيمين في اليابان بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية في أي توجيهات أو تحذيرات، وذلك على خلفية الهزة الأرضية التي تعرضت لها اليابان مساء اليوم، مطالبة المواطنين المصريين المقيمين في اليابان بالتواصل مع السفارة في حالة وجود أى طارئ.

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجات الساحل الشمالي الشرقي لليابان اليوم، تسبب باهتزاز المبانى، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه أطلق على إثر الزلزال تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامى)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أنه فى 11 مارس 2011، تسبب أكبر زلزال تم تسجيله في اليابان في دمار هائل وأدى لتسونامي أعقبه تدمير منطقة توهوكو في شمال شرق هونشو علاوة على الدمار المروع بالفعل وفقدان الأرواح، وتسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في حدوث كارثة نووية في محطة فوكوشيما دايتشى النووية، وتعتبر كارثة فوكوشيما ثاني أسوأ كارثة نووية في التاريخ، مما أجبر أكثر من 100000 شخص على الانتقال من مساكنهم.