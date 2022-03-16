لكشف ملابسات حريق مصنع في كرداسة.. النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي اندلع داخل مصنع مواد كيماوية بالمنطقة الصناعية في أبو رواش، كما طلبت تقرير خبراء الآدلة الجنائية الذين تولوا رفع الأدلة من موقع الحريق.

وأفاد شهود العيان في تحقيقات النيابة، أن الحريق اندلع في الساعات الأولى قبل العمل ولم يكن أحد متواجدًا بداخله.

وانتقل خبراء المعمل الجنائي وفريق من النيابة لموقع الحريق، لمعرفة الأسباب النهائية حول الحريق، وتقدير الخسائر التي نتج عنها اندلاع النيران داخل المصنع.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة النيران من المنطقة الصناعية بأبو رواش.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بخزان مياه استراتيجي بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قوات الشرطة التي فرضت كردونًا لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

تبين بالفحص المبدئي اندلاع حريق داخل مصنع لإنتاج التنر والبويات بكرداسة، ويعكف رجال الإطفاء على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون إصابات.