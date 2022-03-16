محكمة النقض تحتفل بإتمام دبلومة المشروعات الرقمية لعدد من القضاة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

احتفلت محكمة النقض ووزارة الاتصالات، بتسليم شهادات حصول عدد من قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية بعد انتهاء فعاليات ثاني الدورات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات.

تأتي الفعاليات برعاية القاضي عبدالله عمر شوضه – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى و عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين محكمة النقض و وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمُوقع من القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية ، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

وسلم القاضي عبدالله عمر شوضه والمهندسة غادة لبيب الشهادات بمقر محكمة النقض وذلك باعتبار دبلومة إدارة المشروعات هي باكورة التعاون بين المؤسستين محكمة النقض و وزارة الإتصالات.

وتسلم الشهادات عدد من نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها الملتحقين بدبلومة إدارة المشروعات الرقمية بحضور المستشارين هاني عبد الجابر ، وعمران عبد المجيد، وجدى عبد الصمد وحازم بدوي نواب رئيس محكمة النقض ومحمد أيمن سعد الدين رئيس المكتب الفني المساعد، وعادل عمارة رئيس المكتب الفني المساعد، والمستشار خالد فاروق – مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والأمن، والدكتورة راندا إمام.

ويأتي الحفل في ختام فعاليات ثاني الدورات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات وحصول بعض قضاة محكمة النقض على دبلومة إدارة المشروعات الرقمية.

ويعتبر برنامج الإدارة الرقمية للمشروعات أحد برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى محكمة النقض، في إطار إستراتيجية مصر الرقمية و واستكمالاً لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذاً لخطة تطوير منظمة التقاضي، للمساهمة فى تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي وتنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين المحكمة و الوزارة.