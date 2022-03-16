تأييد غرامة الـ"6 ملايين جنيه" من محمد رمضان.. كيف ستتحصل أسرة الطيار الراحل على المبلغ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، حكم تغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وأكد المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار الراحل "أبو اليسر"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أنه الحكم الصادر باتا ولا يجوز الطعن عليه، وبذلك تُغلق القضية نهائيا.

وأوضح أنه ذوي الطيار الراحل من حقهم الآن الحصول على قيمة الغرامة بعد انتهاء كل درجات التقاضي الممكنة أمام المحاكم.

وعن إجراءات تسليم المبلغ، أكد المحامي بالنقض، أحمد الجنزوري أن عائلة الطيار "أبو اليسر" يمكنها الآن سحب المبلغ من خزينة المحكمة الاقتصادية، موضحا أن محمد رمضان سدد المبلغ من قبل لكنه طالب المحكمة بعدم إعطائه لأسرة الطيار إلا بعد نظر الاستشكال وصدور قرار بشأنه.

وقال "الجنزوري" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن محمد رمضان حرر قرار البنك المركزي بحجز رصيده في أحد البنوك على إثر أزمة الطيار "أبو اليسر" بعدما سدد 6 ملايين جنيه للمحكمة.

وقضت المحكمة الاقتصادية مؤخرا - حكم أول درجة- بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وتم التحفظ على أموال محمد رمضان بالبنوك لحين سداد مبلغ التعويض، لكنه تقدم باستشكال على القرار أمام محكمة النقض ورفضت الأخيرة نظره لعدم اختصاصها، ما يعني أن حكم الاقتصادية واجب النفاذ.

الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".