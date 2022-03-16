المتحدث العسكري ينشر فيديو إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر بالقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، "فيديو"، خلال قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر ودفعة من المجندين مرحلة يوليو .2022

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق اليوم الأربعاء، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وكذا الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم السبت 02/04/2022.

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