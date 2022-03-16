لمدة 8 أسابيع.. السياحة تطلق حملة إلكترونية دولية لترويج مصر لصيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءاً من اليوم ولمدة ٨ أسابيع، حملة إلكترونية جديدة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022، تحت عنوان Follow the Sun، وذلك في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن إطلاق هذه الحملة يأتي بالتزامن مع بداية موسم الربيع بعدد من الأسواق المستهدفة من أجل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذه الأسواق وخاصة في موسم صيف 2022.

وأوضح القاضي، أن هذه الحملة تركز على العديد من المقاصد السياحية المصرية مثل القاهرة، والجيزة، الأقصر، وأسوان، ومنتجعات البحر الأحمر وسيناء، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

ومن جانبها، أشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إلى أنه سيتم إطلاق هذه الحملة إلكترونياً علي منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في هذه الأسواق وهي Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام الإنترنت وخاصة من قبل الشباب.

وأضافت أن شعار هذه الحملة يدعو السائحين لمتابعة الطقس باستمرار مما سيجعلهم يختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام حيث الشمس المشرقة والتي تعتبر جزءاً أصيلاً من تاريخ مصر الفرعوني وحضارتها العريقة، والمناظر الخلابة والبحار الرائعة والنيل الخالد، بالإضافة إلى الترويج للمنتج السياحي المتكامل الذي تتبناه مصر لدمج منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، وتعتمد على إلقاء الضوء على أجواء الاحتفالات ومناطق الجذب السياحي في عدد من المحافظات السياحية والأثرية، وكذلك الطقس الدافئ في مصر المملوء بالألفة والمرح واللطف الذي يتمتع به المصريون، علاوة على إبراز أهم السياحة البيئية وملامح ما تقوم به الدولة المصرية للاتجاه نحو السياحة المسؤولة والمستدامة.

وأوضحت سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه سيتم خلال هذه الحملة استخدام أكبر منصات الحجز الالكتروني في العالم كجزء من هذه الحملة.

وتعتبر هذه الحملة، استكمالاً للحملات الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أوائل هذا العام تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق)، وSunny January (يناير المشرق)، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من الدول التي أُطلقت بها الحملة، حيث نجحت في الوصول لعدد ١٠٧ مليون مستخدم، وحققت نسب مشاهدة تزيد عن ال ١٠٠ مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إلى جانب نجاحها في رفع معدلات البحث الإلكتروني عن مصر على محركات البحث العالمي بهذه الأسواق المستهدفة بنسبة ٩٥% مقارنة بالعام الماضي.

ويتم الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمقصد السياحي المصري من خلال محتوى متنوع ما بين صور وفيديوهات ومحتوى مكتوب من منشورات يعتبر جزءا أساسيا من المزيج التسويقي للوزارة، وتعد صفحات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من العلامة التجارية للمقصد السياحي المصري، والآلية الرئيسية لمشاركة هذه المحتويات الدعائية، وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.