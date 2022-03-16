أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة التعدي على طبيبة أبو كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة أطباء مصر إنها تابعت واقعة الاعتداء على طبيبة أثناء تأدية عملها بمستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية صباح يوم الاثنين الماضي.

وتواصلت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مع الطبيبة أية شعبان العسيلي في نفس يوم واقعة التعدي واستمعت منها إلى تفاصيل الواقعة، و أكدت الطبيبة تعدي أهالي أحد المصابين عليها جسدياً ولفظيا وإحداث إصابات بها، وذلك أثناء تأدية عملها بمستشفى أبو كبير المركزي بمحافظة الشرقية.

وأشارت الطبيبة أية العسيلي أن وكيل المستشفى د.خالد سمير فور علمه بالواقعة وجه بإبلاغ وزارة الصحة و الشرطة.

وقال د.أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن الطبيبة المعتدى عليها تقدمت بشكوى للنقابة في نفس يوم الواقعة وطلبت دعمها، و أحاطت الطبيبة النقابة بتفاصيل الواقعة و فيها أنها أثناء قيامها بأعمال نوبتجية الاستقبال و الطوارئ بالمستشفى أحضرت سيارة الإسعاف مصابين بحادثة، و تم عمل اللازم طبيباً نحو المصابين و التي كانت حالتهم مستقرة، وأضافت الطبيبة أية شعبان أن أحد المصابين كان يحتاج للعرض على قسم جراحة الوجه و الفكين و أن هذا التخصص غير موجود بمستشفى أبو كبير، وعليه طلبت الطبيبة سيارة الإسعاف لتحويل المصاب إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، إلا أن مسعف سيارة الإسعاف رفض نقل المصاب بدون مرافقة طبيبة، و أضافت الطبيبة المعتدى عليها أن المصاب التي طلبت نقله إلى المستشفى الجامعي كانت حالته مستقرة و في درجة وعي كامل ولا يحتاج لمرافقة طبيب أثناء نقله بالإسعاف ولأنها الطبيبة الوحيدة بقسم الاستقبال و الطوارئ‘لم تتمكن من الاستجابة لمطلب المسعف بمرافقة المصاب

و ذكرت الطبيبة أنها فوجئت حينها بتعدي أهالي المصاب عليها بالضرب و السب و أحدثوا بها إصابات جسدية، و عليه تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أبو كبير برقم 4566 جنح.

وأضاف حسين أن الطبيبة أية شعبان العسيلي تواصلت مع النقابة العامة للأطباء اليوم الأربعاء وأفادت بأن النيابة العامة أخطرتها للحضور صباح غد الخميس 17 مارس لاستكمال أقوالها.

من ناحيته أعلن د.أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أنه قام بتكليف محامي النقابة العامة للأطباء للحضور مع الطبيبة المعتدى عليها أمام النيابة العامة و إثبات تدخل نقابة الأطباء لحفظ حقوق الطبيبة، وأضاف د.أيمن سالم أنه تواصل مع د.خالد صفوت نقيب الشرقية و الذي أكد متابعة نقابة أطباء الشرقية للواقعة و تواصلها مع الطبيبة و دعمها لها، كما أكد د. خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية الحضور مع الطبيبة بالنيابة العامة.