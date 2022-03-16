شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الدولة تسعى لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير مخزون كافى من السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كمال مستشار وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدولة تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجى كافى من السلع الأساسية وغيرها، وزيادة نسبة المعروض فى الأسواق المحلية بتخفيضات كبيرة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأضاف "كمال"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن وزارة التموين طرحت كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار 52 و95و123 جنيها، وتابع: "قائمة الأصناف والأسعار معلنة على صفحة وزارة التموين عبر الإنترنت".

وأشار "كمال"، إلى وجود 1300 مجمع استهلاكى تتوافر بهم السلع بتخفيضات تتراوح من 25 إلى 30%، بالإضافة إلى منافذ أمان ووطنية ومبادرة كلنا واحد والمنافذ السلعية الأخرى.

من جانبه، قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن الاستعداد لشهر رمضان بدأ منذ بداية شهر رجب منذ أن بدأنا في توفير أرصدة كافية من السلع الأساسية والمتمثلة في 30 سلعة، إلى جانب 700 سلعة أخرى، ولدينا 1300 منفذ مختلف الآن بجميع أنحاء البلاد والتخفيضات من 25 إلى 30%.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن الدولة تسعى إلى توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفى سياق متصل، عرض البرنامج تقرير عن مبادرة "كلنا واحد"، وطرح وزارة الداخلية سلع غذائية بتخفيضات تصل لـ 60% في مبادرة "كلنا واحد"، تضمن إشادة واسعة من المواطنين الذين ترددوا على منافذ المبادرة.