شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الخدمات الزراعية: 165 جنيها حوافز إضافية على توريد القمح خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، على إقرار حافز إضافى بقيمة 65 جنيها لكل أردب على أسعار توريد القمح المحلى، قائلاً:"شهر نوفمبر الماضى تم رفع سعر توريد الأردب من 720 إلى 820 جنيها، واليوم اجتماع مجلس الوزراء أقر زيادة أخرى بـ65 جنيها بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وبهذا يكون تم إضافة 165 جنيها خلال عام كحافز إضافى لتشجيع المزارعين على توريد الأقماح للدولة".

وأضاف "الشناوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن هذه الحوافز سوف تشجع المزارع على توريد القمح للدولة، وأتوقع أن نصل الـ5 ملايين طن هذا العام بسبب الإجراءات التي تم اتباعها هذا العام، ووضع سعر مرضى للمزارعين، وتابع: "لابد أن يكون هناك حث وطنى للمزارعين ويقرأون المشهد الخارجى".

وأشار "الشناوى" إلى أن مصر تنتج من 60 إلى 65% من محصول القمح ويتم استيراد قرابة الـ40%، لافتاً إلى أن الدولة لديها أسواق بديلة لاستيراد القمح مثل السوق الفرنسية والأمريكية والأسترالية.