شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تكشف أماكن عقد الاختبار المركزى للطلاب العائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن الاختبارات المركزية بالنسبة للطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية والعائدين إلى مصر تجرى فقط فى تخصصات الطب والصيدلة وطب الاسنان والهندسة والمقرر قبولهم فى الجامعات الخاصة والأهلية .

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن الامتحان المركزى سيتم فى تخصص طب بشرى وصيدلة بكليتى الطب البشرى والصيدلة بجامعة القاهرة، وتم اختيار جامعة عين شمس لتجرى الامتحانات للراغبين فى الالتحاق بكليات طب الأسنان والهندسة.

فيما تواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لليوم الثالث على التوالي استقبال الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا في التوافد، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.