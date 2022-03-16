شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تكشف أماكن عقد الاختبار المركزى للطلاب العائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن الامتحان المركزى سيتم فى تخصص طب بشرى وصيدلة بكليتى الطب البشرى والصيدلة بجامعة القاهرة، وتم اختيار جامعة عين شمس لتجرى الامتحانات للراغبين فى الالتحاق بكليات طب الأسنان والهندسة.
فيما تواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لليوم الثالث على التوالي استقبال الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا في التوافد، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.