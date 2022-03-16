شكرا لقرائتكم خبر عن حكم رادع.. حبس صاحب فرن 10 سنوات مع الشغل بتهمة تخزين 25 طن دقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حكم رادع لمحاربة احتكار التجار للسلع، قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، صاحب مخبز 10 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين 25 طن دقيق لرفع أسعار رغيف الخبز على المواطنين وبيعها فى السوق السوداء.

صدر الحكم بحضور عمر أحمد وعمر هارون، ممثلى النيابة العامة وسكرتارية حسام الدين مصطفى وأحمد عزب.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم صاحب فرن قام بتخزين 25 طن دقيق، ولم يطرحه للبيع وخبزه للمواطنين، مستغلا ارتفاع الأسعار وبيعه فى السوق السوداء

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على محتكرى السلع وأصحاب، حيث تمكن رجال المباحث من مداهمة مخزن فى منطقة الزيتون ملحق بنخبز لبيع الخبز، تم العثور فيه على 25 طن دقيق مدعم من المواد الغذائية، مثل الأرز والزيوت وسبع أخرى باستغلال موجة الغلاء ورفع الأسعار.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.