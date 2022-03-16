شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل مناخ الربيع.. وتحذر: فصل التقلبات الحادة والسريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن وصف المناخ خلال فصل الربيع على جمهورية مصر العربية، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 ، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع هو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان .

وتابعت : عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعه حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف ( برياح الخماسين ) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة ، ثم يحدث انقلاب حراري وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

وأضافت : ويؤدي ذلك إلى سقوط امطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، و ينشط أحيانا منخفض البحر الأحمر ( السودان الموسمي ) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر و سيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية .

واختتمت : يعتبر هذا البيان إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الربيع لأخـذ الإستعدادت المبكره والاحتياطات اللازمة، و سوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال هذا الفصـل قبـل حـدوثها بوقت کافی .



