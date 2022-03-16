شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب الترشح للمشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي 2022، والمقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 19 إلى 21 مایو المقبل، ويتنافس في هذه الأولمبياد أكثر من 1500 طالب و طالبة من دول الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلي أن آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة 19 مارس الجارى.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه على الفرق التي ترغب في المشاركة بعنوان (Food Security ) أن تحصل على موافق مديرية التربية والتعليم التابع لها الطلبة المشاركين وموافقة أولياء الأمور لهؤلاء الطلبة ويتم موافاة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوالدين بأسماء الفرق المشاركة والموافقات اللازمة.

وحددت وزارة التعليم الشروط الواجب توافرها في الأول المشاركة أولمبياد اللغة الإنجليزية، من فى 11 حتى 17 عاما ومن 5 حتى 7 أعضاء في الفريق الواحد بالإضافة إلى 2 مدربين لكل فريق، والا يتكون من خمسة محاور رئيسية هي" اختيار اللغة الإنجليزية المشروع والعمل الجماعى خدمة المجتمع والعمل المسرحى.

وأشارت الوزارة إلى شروط أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الصغار من سن 6 سنوات حتى 10 عاما ومن 3 إلى5 أعضاء في الفريق الواحد بالإضافة إلى مدرب لكل فريق، ويتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي المشروع وخدمة المجتمع والعمل الفني، و أن ينتمى جميع أعضاء الفريق إلى مؤسسة تعليمية واحدة ويحق للمؤسسة الاشتراك بثلاثة فرق كحد أقصى، وأن تكون اللغة الانجليزية في اللغة الثانية لجميع أعضاء الفريق من الطلاب

أما عن الشروط المالية الواجب توافرها للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية، أوضحت الوزارة أنه تتحمل الفرق المشاركة تكاليف دفع رسوم الاشتراك بالأولمبياد بالإضافة إلى تذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك لفئة الكبار على أن تتحمل إدارة الأولمبياد بتنظيم أمور الإقامة والمواصلات مع الجهات المعنية، و ألا تتحمل الوزارة أية أعباء مالية.