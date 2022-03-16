شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة NBC الأمريكية: إدارة بايدن تدرس إمداد أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شبكة NBC الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إرسال صواريخ SWITCHBLADES عالية الدقة لأوكرانيا، في إطار حزمة المساعدات العسكرية.

وأضافت الشبكة الامريكية، أن صواريخ SWITCHBLADES عبارة عن مسيرات انتحارية تضرب بدقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا فقط تمتلكان هذه النوعية من الصواريخ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم حضور القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المقررة في (بروكسل) الأسبوع المقبل.