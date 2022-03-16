شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى التوظيف الـ18 لتشغيل خريجى جامعة حلوان بمشاركة أكثر من 100 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات "ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور حازم عطية الله الأستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق والمشرف العام على الملتقى ومحافظ الفيوم الأسبق، الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية ومقرر الملتقى، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى، وذلك بمجمع الفنون والثقافة، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات.

وخلال فعاليات الملتقى وقع الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور الدكتور أحمد عبد الرشيد منسق البروتوكول والمنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بتنظيم الملتقى مؤكدا أن تخصصات جامعة حلوان النادرة والمتميزة تجعل خريجها منافسا قويا في سوق العمل، موضحا أن الجامعة ليست مجرد ملتقى للعلم والتعلم فقط، وإنما لإعداد الكوادر البشرية المرتبطة بسوق العمل، موضحا أن الملتقى يشارك فيه أكثر من مائة مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات بما يساهم فى توفير فرص تدريبية فى سوق العمل، موضحا أن الجامعة تحرص على بناء شراكات متعددة مع الكيانات المختلفة فى إطار توجه الجامعة لدعم توجهات القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلي التعليم والتعلم وربط هذا المخرج من الجامعات بالمجتمع، موضحا أن الملتقى يساهم فى تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

وخلال كلمته أوضح الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقى أن الملتقى يأتي فى إطار التوجه العام للجامعة نحو المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وربط سوق العمل بالجامعة، مؤكدا على أهمية هذه الملتقيات لتحقيق التواصل بين الطلاب وأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة حيث يتم إقامة دورات تدريبية وندوات لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف .

كما قالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن الملتقى شارك فيه مختلف التخصصات بهدف توفير فرص توظيف للخريجين وحديثي التخرج حيث يأتى فى إطار توجه الجامعة لدعم توجهات وسياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في إيجاد فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن، وخدمة المجتمع.

وأضافت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC ومنسق الملتقى أن الملتقى التوظيفى الثامن عشر والذى تتبناه جامعة حلوان يأتي إيمانا منها بأهمية دور الجامعة المجتمعي والوطني فى توفير فرص عمل ووظائف لخريجيها، لذا عملت الجامعة على مدار قرابة العشرين عاماً على اتاحة فرص التوظيف لطلاب كليات الجامعة المتنوعة والمميزة من خلال التعرف على مواهبهم واتجاهاتهم والعمل على تنميتها والارتقاء بها ودعمها وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن الجامعة كانت ومازالت حريصة على أنشاء كيانات داعمة للطلاب منها مركز التطوير الوظيفى ونادى ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، مشيرة إلي أن اليوم نلتقى على هدف واحد ونتكاتف ونتعاون جميعا لإتمام دورا مجتمعياً نحرص فيه سويا على أن نسهم فى مواجهة شبح البطالة بتوظيف خريج مميز ومدرب وماهر يعلى من شأن وطنه ويساهم فى تنمية بلاده ودعم اقتصادها بالعمل وفقا لمعايير العصر الحديث.

وقد تضمن الملتقي عرض منتجات الشركات، كما شاركت كليات جامعة حلوان الهندسية والفنية والعلمية، في معرض فني لإنتاج مشروعات التخرج الطلابية وعرض الأعمال الفنية نتاج مختلف سنوات التخرج بالكليات.

ويعقد على هامش الملتقى مجموعة من الندوات وورش العمل ذات الصلة بسوق العمل والتي تعمل على تأهيل الطلاب أو الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى عقد ندوات في تنمية المهارات الشخصية ومجال الكمبيوتر وتطبيقات الحاسب الآلي في مجالات العمل المختلفة.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للملتقى تم تكريم رعاة الملتقى وإهدائهم درع الجامعة تقديرا لهم فى دعم وإنجاح فعاليات الملتقى.

وعقب الجلسه الافتتاحيه قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة بافتتاح الملتقى وعمل جولة تفقدية على أجنحة الشركات الراعية.

ملتقى التوظيف الـ18 لتشغيل خريجى جامعة حلوان ملتقى التوظيف الـ18 لتشغيل خريجى جامعة حلوان ملتقى التوظيف الـ18 لتشغيل خريجى جامعة حلوان

انطلاق ملتقى التوظيف الـ18 لتشغيل خريجى جامعة حلوان