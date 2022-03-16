شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهم نصيحة للوقاية من الإصابة بكورونا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا والتى تتمثل في المواظبة علي غسيل اليد .

وقالت وزارة الصحة والسكان : تنظيف الأيدي من أهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا ومتحوراته وطالبت بالحرص على غسل اليد بالماء والصابون باستمرار.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



