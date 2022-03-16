شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنظم لقاءات رعوية وتعليمية لكهنة قطاع غرب الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع كنائس غرب الإسكندرية أول أمس عدة لقاءات تعليمية بحضور نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام المشرف على القطاع والقمص بولس جورج كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة.

وجاءت أولى اللقاءات مع الآباء كهنة القطاع، الذين عُقِد اجتماعهم في كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بمنطقة بشائر الخير ٣ بالقباري، وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي (قداس يوم الاثنين من الأسبوع الثالث من الصوم الأربعيني المقدس)، وتولى نيافة الأنبا إيلاريون خدمة القداس، بعدها حاضر القمص بولس جورج عن "الكاهن والتفويض" ، "علاقة الكاهن الكبير بالكاهن الحديث".

وعقد نيافة الأنبا إيلاريون بعدها، لقاءًا مع أمناء الخدمة بقطاع غرب، ألقى خلاله القمص بولس جورج كلمة عن "مهام أمين الخدمة".

وعقد نيافته لقاءًا ثالثًا مساء نفس اليوم مع شباب كنائس قطاع غرب، بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمكس تحدث فيه القمص بولس جورج في موضوع حمل عنوان "فرصة".















