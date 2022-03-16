شكرا لقرائتكم خبر عن الطفولة والأمومة يقدم الدعم لطفلة 7 سنوات تم تعذيبها على يد والدها بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديمه الدعم اللازم للطفلة ضحية تعذيب والدها ذات الـ 7 سنوات، حيث قام والدها بضربها بعصا خشبية وكييها مما أحدث كسور وحروق بجسدها.

وأوضح المجلس في بيان له أن الطفلة وصلت إحدى المستشفيات بطنطا بصحبة زوجة الأب، تعاني من كسر بعظمتي الساق وكسر آخر بعظمة الذراع اليمنى، وتحتاج لإجراء عملية عاجلة لرد الكسر، فضلاً عن حروق بأنحاء متفرقة من جسدها، وأنه بناء على الكشف الطبي من قبل أطباء المستشفى تشككوا في وجود شبهة جنائية في إصابة الطفلة، وعلى الفور تواصلت إدارة المستشفى مع خط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ بالواقعة.

وأضاف المجلس أنه على الفور تم إحالة البلاغ لإحدى الجمعيات الشريكة بمحافظة الغربية لإعداد تقرير بشأن الطفلة وبإجراء المقابلة معها تم التأكد من صحة الواقعة وأن الطفلة تعاني من إهمال شديد وسوء معاملة من قبل المسؤولين عن رعايتها.

وبناء على ذلك تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغاً إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام بالواقعة والذي قام بإخطار نيابة استئناف طنطا والتي باشرت إجراءاتها في الواقعة والتي قيدت بالمحضر جنح قسم أول طنطا وانتقل فريق النيابة العامة إلى المستشفى لسماع أقوال الطفلة والتي قررت أن من فعل بها ذلك هو الأب حيث قام بضربها (بملة سرير) والتي تسببت في هذه الكسور وقد تم إهمالها ثلاثة أسابيع مما تسبب في مضاعفات خطيرة، وأقرت الطفلة أيضاً أن الأب يقوم بحرقها بسكين حاد يقوم بتسخينها وكييها بها، وأن الأم تمتهن مهنة التسول وهي لا ترغب في العيش معها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إرساله لمصلحة الطب الشرعي لبيان عما إذا كان يتناول ثمة مواد مخدرة من عدمه مع الاستمرار عن حالة الطفلة. وقد اعترف المتهم بالواقعة وأقر بتعديه عليها بواسطة عصا خشبية "ملة سرير" وأنه يتناول عقار الترامادول المخدر.

وقدم المجلس القومي تقريره إلى النيابة العامة والمختتم بتوصية إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها بعد استقرار حالتها الصحية والبدنية، لعدم وجود أهلية مؤتمنة عليها.

ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على ما تقوم به من أجل حماية الأطفال؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع حالة الخطر عنهم كما وجه الشكر إلى وزارة الداخلية على مجهوداتها وسرعة استجابتها وتعاونها في دعم وتعزيز حماية حقوق الأطفال؛ والجمعية الشريكة مع خط نجدة الطفل لسرعة تحركها لإنقاذ الطفلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الخطر والضرر عنها، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير إلى إدارة المستشفى التي رصدت الواقعة وقامت على الفور بإبلاغنا بها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وحمايتها وتقديم يد العون لها.

وينوه المجلس القومي للطفولة والأمومة عن ضرورة الإبلاغ عن وقائع العنف أو الإهمال أو إساءة المعاملة التي يتعرض لها الأطفال عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهي منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.