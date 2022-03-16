الأوقاف: الدعاء للوطن من تعميق الانتماء.. ومصالح الأوطان من مقاصد الأديان

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدعاء للوطن جزء من تعميق الانتماء إليه، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وبما أننا مقبلون على شهر كريم مبارك فإننا نؤكد على أهمية الدعاء للوطن بكل خير في هذه الأيام المباركة، في صلواتنا وخطبنا ودروسنا الدعوية، كلون من الوفاء للوطن وتجذير وتعميق وترسيخ الولاء له والانتماء إليه .

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني برئاسة غرفة عمليات تضم كلًّا من وكيل الوزارة لشئون الدعوة ، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ووكيل الوزارة للرقابة والتفتيش، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، ومديري المديريات بشأن استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك وصلاة عيد الفطر 1443هـ.

وفيما يتصل بمصليات السيدات وجه وزير الأوقاف بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية الشهر الكريم ، مع تحديد الإشراف على كل مصلى، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به ، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.