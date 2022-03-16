شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الدعاء للوطن من تعميق الانتماء.. ومصالح الأوطان من مقاصد الأديان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدعاء للوطن جزء من تعميق الانتماء إليه، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وبما أننا مقبلون على شهر كريم مبارك فإننا نؤكد على أهمية الدعاء للوطن بكل خير في هذه الأيام المباركة، في صلواتنا وخطبنا ودروسنا الدعوية، كلون من الوفاء للوطن وتجذير وتعميق وترسيخ الولاء له والانتماء إليه .
وفيما يتصل بمصليات السيدات وجه وزير الأوقاف بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية الشهر الكريم ، مع تحديد الإشراف على كل مصلى، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به ، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.